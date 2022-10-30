Точилин о 2:2 с «Уралом»: «Много борьбы, мало футбола. 0:7 от «Зенита» не сломали «Сочи»

Главный тренер «Сочи» подвел итоги матча с «Уралом» (2:2) в Мир .

– Тяжелая игра. Было много борьбы, но мало футбола. Наверное, связано с тем, что обе команды вышли побеждать, биться за очки. К сожалению, не смогли одержать победу. Однако радостно, что сегодня команда вышла биться до конца, вытянула очень сложную игру. Этот один балл дает нам движение вперед.

– Ничья после болезненного предыдущего поражения скорее в плюс или в минус команде?

– Всегда после таких тяжелых поражений психологическое состояние команды падает. Было много разговоров, но ребята с честью подошли к матчу с «Уралом». Постарались забыть тот проигрыш. И сегодняшняя встреча показала, что коллектив у нас есть. То есть поражение [0:7] от «Зенита» не сломало нас как команду.

Понятно, что в плане качества футбола это не лучшая игра, но сегодня была на поле команда. Это радует.

– По судейству всем довольны? В обоих эпизодах с пенальти на точку арбитр указывал только после просмотра ВАР.

– Насколько мне известно, запрещено обсуждать судейство, хотя есть о чем поговорить тут. Дипломатическим языком достаточно тяжело об этом говорить. Но сколько людей, столько мнений. Все по‑разному трактуют эпизоды.

У судей вроде есть книжечка с правилами, но будто все равно они умудряются между строк что‑то находить. Есть компетентные люди, которые дадут им оценку.

– Перед этим матчем появлялась информация, что игроки недовольны . Насколько это соответствует действительности?

– Честно говоря, не знаю, откуда это взялось. Сегодняшняя игра показала, что команда боеспособная и сплоченная, – сказал Точилин о матче, на котором работала бригада судей под руководством Антона Фролова.