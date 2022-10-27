«Сочи» может уволить Гаранина до зимы (Иван Карпов)

«Сочи» может в ближайшее время уволить с поста главного тренера Вадима Гаранина.

Будущее тренера определится в ближайших матчах с «Уралом», «Спартаком» и «Химками», утверждает инсайдер Иван Карпов. Отмечается, что тренера могут уволить до зимы.

Кроме того клуб планирует подписать трех игроков: центрального защитника, плеймейкера и нападающего.

Вадим Гаранин занимает пост главного тренера «Сочи» с июня текущего года. Под его руководством команда одержала в российской Премьер-лиге 6 побед, потерпела 6 поражений и дважды сыграла вничью, и сейчас занимает 8-ю строчку турнирной таблицы.