Часть игроков «Сочи» недовольна тренером Гараниным. Возможно, 0:7 от «Зенита» – форма протеста («СЭ»)
В «Сочи», вероятно, есть конфликт между игроками и тренером.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», часть футболистов южан недовольна работой старшего тренера команды Вадима Гаранина.
Заместитель главного редактора «СЭ» Максим Алланазаров добавил в своем телеграм-канале, что безвольная игра, приведшая к поражению со счетом 0:7 от «Зенита» в 14-м туре Мир РПЛ, могла стать одной из форм протеста игроков против главного тренера.
«Сочи» потерпел 3 поражения подряд, а в 10 последних играх во всех турнирах у команды 7 поражений, 2 победы и 1 ничья.
Гаранин пришел в «Сочи» из «Енисея» перед стартом этого сезона после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.
«Сочи» занимает 8-е место в таблице чемпионата России с 20 очками в 14 матчах. В Фонбет Кубке России команда идет последней, четвертой, в группе D, не набрав ни одного очка в 4 играх.
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