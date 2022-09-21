«Реал», «Ман Сити», «Ливерпуль», «МЮ» и «Челси» интересуются Беллингемом. «Боруссия» потребует 150 млн евро за трансфер в 2023-м

Джуд Беллингем может покинуть «Боруссию» следующим летом.

Интерес к трансферу 19-летнего полузащитника в 2023 году проявляют , , «Манчестер Сити», и , сообщает The Athletic.

Контракт хавбека с немецким клубом рассчитан до 2025 года. намерена предложить ему продление соглашения на улучшенных условиях.

Однако, если Беллингем будет настаивать на переходе в другой клуб, «Дортмунд» потребует около 150 миллионов евро за трансфер. Таким образом, Джуд может стать самым дорогим английским футболистом в истории. В отличие от Эрлинга Холанда, в контракте Беллингема не прописана сумма отступных.

Полузащитник перешел в «Боруссию» из «Бирмингема» в 2020 году за 25+5 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне Бундеслиги он провел 7 матчей.

С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.