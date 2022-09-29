Беллингем – главная цель «Ливерпуля» на лето. «Боруссия» определит цену на него после ЧМ-2022

Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем еще не решил, куда перейдет.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что хавбек еще не договорился ни с одним из клубов о переходе. В данный момент «Боруссия» не ведет переговоры о трансфере Беллингема.

В контракте Джуда с клубом нет отступных. считает, что выступление Беллингема на ЧМ-2022 в составе сборной Англии повлияет на его цену, поэтому хочет определить ее после турнира.

В борьбе за Беллингема точно поучаствует «Ливерпуль», который прошлым летом хотел подписать опорника Орельена Тчуамени, в итоге оказавшегося в «Реале». В связи с неудачей в переговорах с французом, который хотел играть только за «Мадрид», отложил деньги на покупку нового полузащитника летом 2023 года. Беллингем станет приоритетной целью «Ливерпуля».

Также подписать англичанина хочет , который намерен усилить центр поля следующим летом. , «Реал» и также попытаются договориться о трансфере 19-летнего игрока.

Вероятно, договоренность о переходе Беллингема в один из этих клубов будет достигнута в апреле-июне следующего года.

В этом сезоне хавбек забил 3 гола в 10 матчах за «Дортмунд» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Беллингем – самый востребованный игрок будущего лета. Не продлился с «Боруссией» по просьбе «Реала», но думает и о других клубах