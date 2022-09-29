Беллингем – главная цель «Ливерпуля» на лето. «Боруссия» определит цену на него после ЧМ-2022

Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем еще не решил, куда перейдет.
Журналист Фабрицио Романо сообщает, что хавбек еще не договорился ни с одним из клубов о переходе. В данный момент «Боруссия» не ведет переговоры о трансфере Беллингема.
В контракте Джуда с клубом нет отступных. «Дортмунд» считает, что выступление Беллингема на ЧМ-2022 в составе сборной Англии повлияет на его цену, поэтому хочет определить ее после турнира.
В борьбе за Беллингема точно поучаствует «Ливерпуль», который прошлым летом хотел подписать опорника Орельена Тчуамени, в итоге оказавшегося в «Реале». В связи с неудачей в переговорах с французом, который хотел играть только за «Мадрид», «Ливерпуль» отложил деньги на покупку нового полузащитника летом 2023 года. Беллингем станет приоритетной целью «Ливерпуля».
Также подписать англичанина хочет «Манчестер Сити», который намерен усилить центр поля следующим летом. «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Челси» также попытаются договориться о трансфере 19-летнего игрока.
Вероятно, договоренность о переходе Беллингема в один из этих клубов будет достигнута в апреле-июне следующего года.
В этом сезоне хавбек забил 3 гола в 10 матчах за «Дортмунд» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
Беллингем – самый востребованный игрок будущего лета. Не продлился с «Боруссией» по просьбе «Реала», но думает и о других клубах