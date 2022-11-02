Кессиэ выбыл на 1,5 месяца из-за травмы бедра. Он больше не сыграет за «Барсу» в 2022-м
Хавбек «Барселоны» Франк Кессиэ выбыл на полтора месяца из-за травмы.
Полузащитник был заменен на 67-й минуте матча группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории» Пльзень (2:4).
Как сообщает журналист As Хави Мигел, у игрока травма двуглавой мышцы бедра левой ноги. Из-за этого повреждения Кессиэ пропустит как минимум шесть недель.
Таким образом, в 2022 году опорник больше не сыграет за «Барселону».
На счету Кессиэ в этом сезоне 13 матчей и 1 гол в составе каталонского клуба. Полную статистику игрока можно найти здесь.
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