Левандовски не сыграет с «Викторией» – ему дали отдых из-за проблем со спиной. У Бускетса перебор желтых

и Серджи Бускетс не сыграют с «Викторией» в .

Каталонский клуб сообщил, что нападающий пропустит матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, так как тренерский штаб решил дать ему отдохнуть на фоне проблем со спиной.

Кроме того, из-за перебора желтых карточек игру пропустит полузащитник Серджи Бускетс. Также в заявке «Барселоны» нет защитников Жюля Кунде и Эрика Гарсии, получивших повреждения в игре Ла Лиги против «Валенсии» (1:0).

В заявку «Барселоны» на матч с «Викторией» попал 21 игрок: Марк-Андре тер Стеген, Эктор Бельерин, , , Педри, , Ферран Торрес, Маркос Алонсо, Жорди Альба, Франк Кессиэ, Френки де Йонг, Рафинья, Иньяки Пенья, Ильяс Ахомаш, Алекс Бальде, Марк Касадо, Гави, Пабло Торре, Алекс Валье, Альваро Санс и Арнау Тенас.

Напомним, «Барселона» досрочно вылетела из Лиги чемпионов по итогам 5-го тура группового этапа.

Матч с «Викторией» состоится сегодня, 1 ноября, и начнется в 23:00 по московскому времени.