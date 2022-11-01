Левандовски не сыграет с «Викторией» – ему дали отдых из-за проблем со спиной. У Бускетса перебор желтых
Роберт Левандовски и Серджи Бускетс не сыграют с «Викторией» в Лиге чемпионов.
Каталонский клуб сообщил, что нападающий пропустит матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, так как тренерский штаб решил дать ему отдохнуть на фоне проблем со спиной.
Кроме того, из-за перебора желтых карточек игру пропустит полузащитник Серджи Бускетс. Также в заявке «Барселоны» нет защитников Жюля Кунде и Эрика Гарсии, получивших повреждения в игре Ла Лиги против «Валенсии» (1:0).
В заявку «Барселоны» на матч с «Викторией» попал 21 игрок: Марк-Андре тер Стеген, Эктор Бельерин, Жерар Пике, Усман Дембеле, Педри, Ансу Фати, Ферран Торрес, Маркос Алонсо, Жорди Альба, Франк Кессиэ, Френки де Йонг, Рафинья, Иньяки Пенья, Ильяс Ахомаш, Алекс Бальде, Марк Касадо, Гави, Пабло Торре, Алекс Валье, Альваро Санс и Арнау Тенас.
Напомним, «Барселона» досрочно вылетела из Лиги чемпионов по итогам 5-го тура группового этапа.
Матч с «Викторией» состоится сегодня, 1 ноября, и начнется в 23:00 по московскому времени.
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