Симоне Индзаги: «Игры с «Барсой» помогли поверить в себя. «Интер» превзошел ожидания, выйдя в плей-офф с матчем в запасе»

Главный тренер подвел итоги матча с «Викторией» (4:0).

«Чтобы добиться первой нашей цели на сезон, нам требовалось нечто особенное. Мы становились сильнее от матча к матчу, а две игры с «Барселоной» помогли нам поверить в себя.

Мы все очень рады. Мы надеялись выйти в плей-офф , хотя и знали, что группа сложная.

Думаю, мы превзошли ожидания, пройдя дальше с матчем в запасе. Аплодисменты футболистам – они это заслужили», – сказал Индзаги.