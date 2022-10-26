Симоне Индзаги: «Игры с «Барсой» помогли поверить в себя. «Интер» превзошел ожидания, выйдя в плей-офф с матчем в запасе»
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча с «Викторией» Пльзень (4:0).
«Чтобы добиться первой нашей цели на сезон, нам требовалось нечто особенное. Мы становились сильнее от матча к матчу, а две игры с «Барселоной» помогли нам поверить в себя.
Мы все очень рады. Мы надеялись выйти в плей-офф Лиги чемпионов, хотя и знали, что группа сложная.
Думаю, мы превзошли ожидания, пройдя дальше с матчем в запасе. Аплодисменты футболистам – они это заслужили», – сказал Индзаги.
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