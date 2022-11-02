Фанаты «Атлетико» – игрокам после вылета из еврокубков: «Вы не заслужили эту футболку!»
Болельщики «Атлетико» обратились к игрокам после вылета команды из еврокубков.
Вчера мадридский клуб проиграл «Порту» (1:2) в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. «Атлетико» занял 4-е место в группе с «Брюгге», «Порту» и «Байером» и вылетел из еврокубков.
После игры с «Порту» болельщики, приехавшие в Португалию, обратились к игрокам, когда они уходили в раздевалку. Они кричали: «Вы не заслужили эту футболку!»
К гостевой трибуне после игры подошли лишь Сауль Ньигес, Диего Симеоне и Паулу Футре.
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