Клопп провел 100-й матч в ЛЧ. У него 46 побед, 28 ничьих и 26 поражений

провел сотый матч в Лиге чемпионов в качестве тренера.

обыграл в 6-м туре группового этапа турнира (2:0). Это пятая победа «красных» в ЛЧ подряд.

Ранее клубу всего дважды удавалось провести такие серии в этом турнире – в сезоне-2007/08 они выиграли 5 матчей подряд, а в сезоне-2021/22 одержали 7 побед кряду.

Для Клоппа эта победа стала 46-й в рамках Лиги чемпионов. Также на его счету 28 ничьих и 26 поражений.