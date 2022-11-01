Спаллетти о Салахе и Кварацхелии: «Простые парни, которые всегда работают на команду. Каждый из них хорош по-своему»

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Лучано Спаллетти сравнил Мохамеда Салаха и Хвичу Кварацхелию.

«Эти футболисты блестяще проявляют себя, каждый по-своему, – поэтому мы о них и говорим. Оба способны создать момент для своей команды в любой ситуации. Они легко обходят соперника, набирают скорость, прекрасно владеют мячом.

Они простые парни, которые всегда работают на команду. Каждый из них вносит большой вклад в игру», – сказал главный тренер «Наполи».

Уже сегодня «Наполи» встретится с «Ливерпулем» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 23:00 по московскому времени.

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