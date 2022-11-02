Клопп о 2:0: «Мы играли против невероятно сильного «Наполи» и хотели отреагировать на поражение от «Лидса»

высказался о победе «Ливерпуля» над «Наполи».

Английский клуб дома обыграл неаполитанцев (2:0) в 6-м туре группового этапа , нанеся сопернику первое поражение в сезоне.

«Мы играли против невероятно сильного . «Ливерпуль» был в правильном настроении, навязал сопернику борьбу и не оставил свободного пространства.

Мы знали, насколько хорош этот «Наполи». Мы хотели отреагировать на поражение [от «Лидса»], и именно это мы и сделали», – сказал главный тренер .