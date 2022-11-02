Клопп о 2:0: «Мы играли против невероятно сильного «Наполи» и хотели отреагировать на поражение от «Лидса»
Юрген Клопп высказался о победе «Ливерпуля» над «Наполи».
Английский клуб дома обыграл неаполитанцев (2:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов, нанеся сопернику первое поражение в сезоне.
«Мы играли против невероятно сильного «Наполи». «Ливерпуль» был в правильном настроении, навязал сопернику борьбу и не оставил свободного пространства.
Мы знали, насколько хорош этот «Наполи». Мы хотели отреагировать на поражение [от «Лидса»], и именно это мы и сделали», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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