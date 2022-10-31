Лучано Спаллетти: «Ливерпуль» в порядке. Не позволяйте игре с «Лидсом» ввести вас в заблуждение»

Главный тренер поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем».

«Я вроде бы читал, что Клопп сказал, будто они не думают о победе со счетом 4:0. Думаю, он сказал это на полном серьезе. Но чрезмерные комплименты иногда служат для того, чтобы возвысить вас и дать возможность нанести удар.

С другой стороны, в критических замечаниях, если они корректны, всегда можно найти подсказки к тому, как стать лучше.

«Ливерпуль» в полном порядке, не позволяйте результату последнего матча [с «Лидсом»] ввести себя в заблуждение. Я смотрел эту игру, как и предыдущие. Я видел тот же «Ливерпуль», что и всегда. Понятно, что если не реализовать десять моментов, как в прошлой игре, то с результатом будут проблемы.

Мы принимаем комплименты, если они от всего сердца, но не комплименты приводят вас на вершину таблицы. Мы знаем, что завтра будет тяжело. Нам нужно быть собой, той командой, что была в первом матче, хотя повторить ту игру почти невозможно.

Есть большая разница между первым и вторым местом в группе , так что давать ответ на вопрос о том, хотим ли мы победить, нет необходимости», – сказал Спаллетти.

У «Ливерпуля» 3 поражения в 5 последних матчах АПЛ