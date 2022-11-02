Юлиан Нагельсманн: «Бавария» очень хорошо провела групповой этап, но это ничего не будет значить, если мы не добьемся успеха в плей-офф»

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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча с «Интером».

Мюнхенская команда одержала победу со счетом 2:0 в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это было очень хорошее и зрелое выступление. Игроки, которые мало играли до сегодняшнего дня, показали себя очень хорошо.

В конце концов, у нас на поле был очень молодой состав с Райаном [Гравенберхом], Стани (Йосипом Станишичем – прим.), Паулем [Ваннером], Матисом [Телем]. Тренеру очень приятно знать, что он может делать замены без потери качества.

Мы очень хорошо провели групповой этап, но это ничего не будет значить, если мы не добьемся успеха в плей-офф. Нам нужно пройти дальше, чем в прошлом году. С нынешним настроем в команде я уверен в ней», – сказал Нагельсманн.

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