Ловрен, Модрич, Влашич, Перишич, Гвардиол и Брозович – в расширенной заявке Хорватии на ЧМ-2022

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Опубликована расширенная заявка сборной Хорватии на ЧМ-2022.

Защитник «Зенита» Деян Ловрен попал в список из 34 игроков, составленный тренерским штабом Златко Далича.

В итоговую заявку будут включены 23-26 футболистов, она станет известна 9 ноября.

В расширенный список внесены следующие игроки:

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Ивица Ивушич («Осиек»), Иво Грбич («Атлетико»), Доминик Котарски (ПАОК), Недилько Лабрович («Риека»);

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Деян Ловрен («Зенит»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуе Чалета-Цар («Саутгемптон»), Йосип Юранович («Селтик»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Борна Соса («Штутгарт»), Йосип Станишич («Бавария»), Марин Понграчич («Лечче»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Йосип Шутало («Динамо» Загреб);

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Лука Иванушец («Динамо» Загреб), Ловро Маер («Ренн»), Кристиян Якич («Айнтрахт» Франкфурт), Лука Сучич («Зальцбург»), Йосип Мишич («Динамо» Загреб), Иван Перишич («Тоттенхэм»), Йосип Брекало («Вольфсбург»), Мислав Оршич («Динамо» Загреб).

Нападающие: Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Ливая («Хайдук» Сплит), Антонио Чолак («Рейнджерс»).

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