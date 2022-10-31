Ловрен, Модрич, Влашич, Перишич, Гвардиол и Брозович – в расширенной заявке Хорватии на ЧМ-2022

Опубликована расширенная заявка сборной на .

Защитник попал в список из 34 игроков, составленный тренерским штабом Златко Далича.

В итоговую заявку будут включены 23-26 футболистов, она станет известна 9 ноября.

В расширенный список внесены следующие игроки:

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Ивица Ивушич («Осиек»), Иво Грбич ( ), Доминик Котарски ( ), Недилько Лабрович («Риека»);

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Деян Ловрен («Зенит»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуе Чалета-Цар ( ), Йосип Юранович ( ), Йошко Гвардиол ( ), Борна Соса ( ), Йосип Станишич («Бавария»), Марин Понграчич («Лечче»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Йосип Шутало («Динамо» Загреб);

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Лука Иванушец («Динамо» Загреб), Ловро Маер («Ренн»), Кристиян Якич («Айнтрахт» Франкфурт), Лука Сучич («Зальцбург»), Йосип Мишич («Динамо» Загреб), Иван Перишич («Тоттенхэм»), Йосип Брекало («Вольфсбург»), Мислав Оршич («Динамо» Загреб).

Нападающие: Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Ливая («Хайдук» Сплит), Антонио Чолак («Рейнджерс»).