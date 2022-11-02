«Бавария» выиграла 6 из 6 матчей в группе ЛЧ и вышла в плей-офф с первого места

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«Бавария» выиграла все шесть матчей группового этапа Лиги чемпионов.

В последнем туре мюнхенская команда одержала победу над «Интером» – 2:0. Таким образом, «Бавария» набрала 18 очков и заняла 1-е место в группе C.

«Нерадзурри» с 10 баллами заняли второе место и тоже вышли в 1/8 финала. На третьем месте «Барселона» – после победы над «Викторией» Пльзень у нее 7 очков, каталонцы выступят в Лиге Европы.

«Виктория», не набравшая ни одного балла, заняла последнее место в группе.

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