Шупо-Мотинг забивает за «Баварию» 6 матчей подряд. У него 10 (7+3) очков на этом отрезке

продлил серию матчей с забитыми голами.

Нападающий «Баварии» отличился в матче против в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0, второй тайм).

За шесть последних матчей камерунец забил семь голов и сделал три ассиста. Он отличился в каждой из этих шести встреч – впервые в карьере.

С подробной статистикой 33-летнего форварда можно ознакомиться здесь. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча – «Интер».