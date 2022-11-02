Шупо-Мотинг забивает за «Баварию» 6 матчей подряд. У него 10 (7+3) очков на этом отрезке

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Эрик-Максим Шупо-Мотинг продлил серию матчей с забитыми голами.

Нападающий «Баварии» отличился в матче против «Интера» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0, второй тайм).

За шесть последних матчей камерунец забил семь голов и сделал три ассиста. Он отличился в каждой из этих шести встреч – впервые в карьере.

С подробной статистикой 33-летнего форварда можно ознакомиться здесь.    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Интер».

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