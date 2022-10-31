Хави: «Барселона» сама проиграла ЛЧ. Возможность ускользнула от нас из-за наших ошибок и судейских решений»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о вылете из .

«Мы сами проиграли ее. У нас была возможность, но она ускользнула от нас из-за наших ошибок, неблагоприятных ситуаций и судейских решений.

У нас был шанс, но не забить в Мюнхене при хорошей игре и сыграть вничью с «Интером», контролируя ситуацию... Все зависело от нас», – сказал .

Каталонцы набрали 4 очка в 5 турах и гарантированно займут 3-е место в группе с «Баварией», «Интером» и «Викторией».

Завтра «Барса» встретится с чешской командой в рамках последнего тура группового этапа.