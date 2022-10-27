«Барселона» выиграла 1 из 7 матчей ЛЧ при Хави – у чешской «Виктории»
«Барселона» потерпела четыре поражения в Лиге чемпионов за семь игр под руководством Хави.
Каталонцы с крупным счетом уступили «Баварии» (0:3) на «Камп Ноу» в 5-м туре группового этапа ЛЧ.
Начиная с 23 ноября 2021 года «блауграна» проиграла в этом турнире «Баварии» (трижды) и «Интеру», сыграла вничью с «Интером» и «Бенфикой» и обыграла «Викторию» Пльзень.
Следующий матч «Барселоны» в ЛЧ назначен на 1 ноября – как раз против чешского клуба.
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