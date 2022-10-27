«Барселона» выиграла 1 из 7 матчей ЛЧ при Хави – у чешской «Виктории»

потерпела четыре поражения в за семь игр под руководством .

Каталонцы с крупным счетом уступили «Баварии» (0:3) на «Камп Ноу» в 5-м туре группового этапа ЛЧ.

Начиная с 23 ноября 2021 года «блауграна» проиграла в этом турнире «Баварии» (трижды) и , сыграла вничью с «Интером» и «Бенфикой» и обыграла «Викторию» .

Следующий матч «Барселоны» в ЛЧ назначен на 1 ноября – как раз против чешского клуба.