Хави: «Барселона» точно что-то выиграет в 2023 году. Мы на верном пути, нужно лишь время»
Главный тренер «Барселоны» Хави ожидает завоевания трофеев в следующем году.
«Я настроен позитивно. Думаю, что мы на верном пути, нужно лишь время.
В 2023 году мы точно что-то выиграем. Давайте только подождем 2023 года, чтобы узнать, какие у нас варианты.
Мы хорошо идем в Ла Лиге, попытались бороться в сложнейшей группе Лиги чемпионов, пускай безуспешно.
В игровом плане за год мы шагнули вперед, хотя шаги эти, возможно, меньше, чем мы рассчитывали. Но нужно сохранять спокойствие и продолжать работать», – сказал Хави.
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