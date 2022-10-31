Хави: «Барселона» точно что-то выиграет в 2023 году. Мы на верном пути, нужно лишь время»

Главный тренер «Барселоны» ожидает завоевания трофеев в следующем году.

«Я настроен позитивно. Думаю, что мы на верном пути, нужно лишь время.

В 2023 году мы точно что-то выиграем. Давайте только подождем 2023 года, чтобы узнать, какие у нас варианты.

Мы хорошо идем в , попытались бороться в сложнейшей группе Лиги чемпионов, пускай безуспешно.

В игровом плане за год мы шагнули вперед, хотя шаги эти, возможно, меньше, чем мы рассчитывали. Но нужно сохранять спокойствие и продолжать работать», – сказал Хави.