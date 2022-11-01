Хави: «Барселоне» не хватает зрелости. Мы усилили состав и лучше проявили себя в Европе, но не справились с задачей»

Главный тренер «Барселоны» Хави объяснил, чего не хватает команде для успеха в Европе.

«Мы уже ни за что не боремся, но игра с «Викторией» все равно будет важной. Мы хотим завершить выступление в чемпионов на мажорной ноте.

Нам не хватает зрелости. У нас много молодых футболистов, при этом мы попали в худшую группу за многие годы. У нас были травмы – это не оправдание, но они нам мешали.

При всем уважении к прошлогодней команде, мы усилили состав и лучше проявили себя в Европе. Но мы не справились с задачей», – сказал .