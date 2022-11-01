Экс-хавбек «Анжи» Мухаммад: «Для меня Европа – большая деревня, в которой нечего делать. Там все спокойно и умиротворенно, а в России все бурлит и кипит»

Бывший полузащитник назвал Европу большой деревней.

– Вы побывали, грубо говоря, везде. Чем иностранцы похожи на жителей России, а чем отличаются?

– Трудный вопрос. Я уже сказал, что в Швеции живут приветливые люди. Они простые, с улыбками на лице, им все легко. А вот в Голландии у меня сложилось ощущение, что там вообще нет людей. Мы выходили гулять с семьей и порой за пару километров вообще никого не встречали.

Для меня Европа – это большая деревня, в которой нечего делать. Лично мне там очень скучно. Все-таки я вырос в Дагестане, где везде эмоции. Да и вообще в России все по-другому, все бурлит и кипит. А в Европе все спокойно, умиротворенно. Не мое это.

В Азии все совсем иначе, она мне намного ближе. Там самый настоящий «пожар», люди эмоциональные, носятся. Но это лично мои ощущения, у других людей они могут быть иными, – сказал Мухаммад.