Экс-полузащитник «Анжи» Мухаммад: «Когда я говорил, что из России, все начинали спрашивать о Путине, а когда отвечал, что из Дагестана, все говорили о Хабибе»

рассказал, с кем ассоциируются у иностранцев Россия и Дагестан.

«Когда я говорил, что я из России, все начинали спрашивать о Путине, а когда отвечал, что из Дагестана, то все говорили о Хабибе. Даже не спрашивали о нем, а скорее восхищались.

Сам лично с Хабибом вроде бы один раз пересекался, точно не помню. Просто в последние годы в Дагестане не так часто был, поэтому не доводилось часто видеться. А так я слышал от своих друзей, что они по утрам с Хабибом в футбол играли», – сказал экс-полузащитник «Анжи» и сборной Афганистана.

Мухаммад является воспитанником махачкалинского . За свою карьеру он поиграл в Швеции, на Кипре, на Мальдивах и в Индии, с лета текущего года 32-летний футболист находится в статусе свободного агента.