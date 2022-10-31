Одил Ахмедов: «Денисов говорил много нелицеприятного о чернокожих игроках «Анжи». Чуть не подрался с Это′О из-за этого»

раскрыл подробности конфликта Игоря Денисова и ′О в «Анжи».

– Из-за чего случился знаменитый конфликт Это′О с ?

– Он возник практически сразу – из-за того, что Игорь говорил много нелицеприятных (так указано в источнике – прим. Sports.ru) вещей о чернокожих футболистах. На фоне этого они сильно повздорили и чуть не подрались.

В целом Это′О не давил на партнеров и не был конфликтным. Да, много брал на себя, хотя делал это максимально профессионально. Но чтобы чему-то учить тренеров – никогда.

Самуэль был капитаном и лидером «Анжи», много пахал, требовал, чтобы и другие игроки выкладывались по максимуму, – сказал бывший полузащитник .