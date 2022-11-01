«На улице дети – швед, темнокожий и азиат – идут под руку и свободно общаются друг с другом». Экс-хавбек «Анжи» Мухаммад о Швеции

Бывший игрок «Анжи» поделился мнением о Швеции.

– Чем вас удивила Швеция и местный футбол?

– Если спросите моих детей, то они до сих пор с восторгом и ностальгией вспоминают Швецию. Бывает, когда ты переезжаешь в какую-то страну, становится хорошо на душе. Вот так было и со мной тоже: в Швеции приветливейшие люди.

К примеру, вот на улице дети возвращаются из школы – швед, темнокожий и азиат – и они идут под руку и свободно общаются друг с другом. Такая атмосфера меня очень затянула.

Что же касается футбола, то он немного силовой. Не думаю, что он уступал российскому, были сильные команды, как «Мальме» или АИК, – сказал 32-летний футболист.

Шариф в 2017 году выступал за .