«Когда в Афганистан впервые прилетел, в 4 км от гостиницы прогремел взрыв. Я билеты в обратную сторону начал искать». Экс-хавбек «Анжи» Мухаммад об игре за афганскую сборную

Бывший игрок рассказал об игре за .

– Ощущение, будто сборная Афганистана – это команда беженцев, которая играет в Турции, Таджикистане, ОАЭ.

– Это не совсем правильная формулировка. Думаю, что сборная проводила бы свои матчи в Афганистане, если бы страна не находилась в черном списке ФИФА из-за нынешней небезопасной ситуации. Вот и приходится играть за рубежом.

– Какие у вас были ощущения от первого посещения Афганистана?

– Один раз мы провели товарищеский матч с Палестиной. Сыграли, можно сказать, для народа, так как это была их единственная радость в стране.

У меня было лишь одно ощущение на тот момент – страх. Страх за всех вместе, не только за собственную жизнь. Боялся больше не увидеть свою семью.

– Ваши стереотипы об Афганистане оправдались, когда в первый раз приехали?

– Естественно, стереотипы были: все видим новости. Когда я в первый раз прилетел в страну, то где-то в 4 километрах от гостиницы прогремел взрыв. В тот момент я уже билеты в обратную сторону начал искать.

– Приход к власти талибов (движение Талибан признано в России террористическим и запрещено – прим. Sports.ru) как-то повлиял на сборную или на ваших знакомых?

– Честно, не хочу даже поднимать эту тему. Меня очень много спрашивали об этом, тогда я в Индии был. Я все-таки футболист, а не политик.

Скажу так: на сборную и футболистов приход талибов никак не повлиял, так как мы все живем и играем не в Афганистане. Что же касается местных жителей… То все мы читаем новости.

С талибами лично мы, футболисты, никак не сталкивались. Перед матчами Афганистана мы прилетали на сборы, которые, как и игры, тоже проводим за рубежом.

– Нет ли у вас боли в душе от того, что творится в последние годы с двумя вашими родными странами – Россией и Афганистаном?

– Естественно! Говорили об этом неоднократно: у меня два гражданства, России и Афганистана, а тут такое творится. Хочется, чтобы все поскорее закончилось, и люди уже начали жить в мире.

– А чего не хватает, чтобы все жили в мире?

– Нужно, чтобы каждый занимался своим делом и не лез туда, куда не надо, – сказал Мухаммад.