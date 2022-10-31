Ахмедов о Кокорине в «Анжи»: «Команда развалилась через неделю после его перехода. Не помню, чтобы он провел хоть одну тренировку»
Одил Ахмедов высказался о бывшем одноклубнике Александре Кокорине.
Они вместе выступали за махачкалинский «Анжи».
«Команда развалилась через неделю после перехода Кокорина. Даже не помню, чтобы он провел хотя бы одну тренировку. Вернулся в Москву так же быстро, как переходил в «Анжи».
Когда я впервые увидел Кокорина в составе «Динамо», был уверен, что он заиграет в европейском гранде. Это был талантливейший игрок. Увы, его подвели характер и дисциплина», – сказал бывший полузащитник «Анжи» и «Краснодара».
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