Клопп проводит 400-й матч во главе «Ливерпуля». Он 4-й тренер в истории, достигший этой отметки

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Юрген Клопп проводит 400-й матч во главе «Ливерпуля».

«Красные» играют с «Наполи» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (0:0, первый тайм). Эта игра стала юбилейной для немецкого тренера.

Клопп стал четвертым тренером в истории «Ливерпуля», достигшим отметки в 400 матчей во главе команды. Ранее это удавалось Биллу Шенкли (783 игры), Тому Уотсону (678) и Бобу Пэйсли (535).

На счету Юргена 243 победы, 90 ничьих и 66 поражений в 399 играх. Общая разница забитых и пропущенных мячей – 831:394 в пользу его команды. 

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