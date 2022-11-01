Клопп проводит 400-й матч во главе «Ливерпуля». Он 4-й тренер в истории, достигший этой отметки

проводит 400-й матч во главе «Ливерпуля».

«Красные» играют с в 6-м туре группового этапа чемпионов (0:0, первый тайм). Эта игра стала юбилейной для немецкого тренера.

Клопп стал четвертым тренером в истории , достигшим отметки в 400 матчей во главе команды. Ранее это удавалось (783 игры), Тому Уотсону (678) и Бобу Пэйсли (535).

На счету Юргена 243 победы, 90 ничьих и 66 поражений в 399 играх. Общая разница забитых и пропущенных мячей – 831:394 в пользу его команды.