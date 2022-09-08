Клопп про 1:4: «Ливерпуль» сделал так, что «Наполи» было легко»

Тренер высказался после разгрома от «Наполи» (1:4) в .

«Мы показали наименее компактную игру за долгое, долгое время. был очень хорош, но это мы сделали так, что им было легко. Мы теряли мяч в зонах, из которых они начинал контратаки. Такого быть не должно.

Несколько моментов очевидны. Нам нужно изменить их. Причина, по которой сейчас все так, становится все более ясной. Мне нужно время, чтобы дать правильные ответы. Сейчас я не на 100% готов к этому», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» постоянно страдает в Неаполе. Но эти 1:4 – настоящая катастрофа

«Если «Вулвз» смотрели наш матч, они смеялись». Клопп хочет пересобрать «Ливерпуль» после 1:4 в Неаполе