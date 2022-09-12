высказался о разгроме от (1:4) перед игрой «Ливерпуля» с .

«Я прочитал лишь около десяти слов о том, как мы играли, но они, вероятно, были справедливы. Я посмотрел матч еще раз. Если бы я был на вашем месте, то у меня появилось бы много вопросов к тренеру и игрокам.

У нас была встреча, на которой мы разобрали отдельные эпизоды. Мне не пришлось много говорить. Игроки и сами все знают. Мы сами завели себя в такую ситуацию.

У нас были очевидные игровые проблемы, связанные с недооценкой. Каждый пытался сделать все сам. Структуры не было.

Мы прошли через 4-5 дней абсолютной правды. Я не хочу принижать игроков. Хочу лишь показать, где мы сейчас находимся. Сейчас мы в стартовой точке, отталкиваясь от которой нужно вместе решать проблемы на поле. Не нужно указывать друг на друга», – сказал тренер .

«Ливерпуль» дома сыграет с «Аяксом» в чемпионов. Матч состоится завтра, 13 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.