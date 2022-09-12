Клопп об 1:4 с «Наполи»: «Это был настоящий хоррор. Худший матч «Ливерпуля» при мне»

сравнил с хоррором игру «Ливерпуля» в матче с «Наполи».

Мерсисайдская команда потерпела поражение в Неаполе в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:4).

«У нас было собрание с футболистами. Я пересматривал игру несколько раз, и это, откровенно говоря, был настоящий хоррор.

Парни это понимали, но после повторного просмотра игры это стало еще очевиднее. Это был худший наш матч с момента моего назначения, хотя у нас и до этого были неудачные игры.

Все помнят поражение от (2:7 в 2020 году – Прим. Sports.ru) и некоторые другие, где мы не соответствовали требуемым скоростям, но в тех случаях были хотя бы какие-то проблески.

В матче с не было вообще ничего. И мы должны понять, почему так получилось. На мой взгляд, восемь человек из стартового состава абсолютно не соответствовали своему уровню, а трое остальных не показали свой топ-уровень, просто сыграли на обычном уровне», – сказал главный тренер .