Клопп о матче с «Наполи»: «Я не боюсь, а жду с нетерпением. Это одна из лучших команд Европы сейчас, они могут выйти в финал»

ответил на вопрос о том, боится ли он предстоящего матча с «Наполи».

«Я наблюдал за «Наполи» несколько недель с нашей последней встречи. Они очень хороши, и это нас мотивирует.

Это трудный вызов. Сейчас мы в более сложном положении, чем , но я не боюсь, а жду этого матча с нетерпением», – сказал главный тренер .

Кроме того, по мнению Клоппа, «Наполи» имеет все шансы дойти до финала Лиги чемпионов.

«Если они продолжат так играть, то могут выйти в финал. Это одна из лучших команд в Европе прямо сейчас.

Они скопировали наш стиль? Нет, [Лучано] Спаллетти – очень опытный тренер. И благодаря этому опыту и нескольким действительно полезным трансферам они собрали команду исключительно высокого уровня», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» сыграет с «Наполи» в последнем туре группового этапа чемпионов. Матч состоится во вторник на «Энфилде». В предыдущей встрече «красные» уступили итальянской команде со счетом 1:4. И «Наполи», и «Ливерпуль» уже вышли из группы.

«Наполи» в этом сезоне еще не потерпел ни одного поражения и выиграл 13 матчей подряд.