Симеоне после вылета «Атлетико» из ЛЧ: «Без разницы, что обо мне думают», – говорил один великий испанский писатель. У меня такое же мнение»

высказался о состоянии «Атлетико» после вылета из .

Чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, мадридскому клубу нужно было выиграть у «Байера» и «Порту» в заключительных матчах группового этапа. Игра с «Байером» завершилась со счетом 2:2, причем «Атлетико» не реализовал пенальти, назначенный после финального свистка.

После результата этого матча команда Симеоне лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне.

«Очевидно, мы разочарованы тем, что после всех приложенных усилий не достигли одной из поставленных целей. Это сложно. Но жизнь продолжается, завтра у нас будет важный матч [с «Кадисом»]. Нужно продолжить в том же духе, что и после матча с «Севильей». Думаю, команда в порядке. Я по-прежнему считают, что команда в порядке.

Нам необходимо хорошо сыграть завтра. Нужно продолжать работать и отдавать все силы. Я думаю лишь о том, что ждет нас впереди. «Без разницы, что обо мне думают», – говорил один великий испанский писатель. У меня такое же мнение. Ничего еще не закончилось», – сказал тренер «Атлетико».

Матч между и «Кадисом» состоится завтра, 29 октября, и начнется в 17:15 по московскому времени.