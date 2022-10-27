Диего Симеоне: «Концовка игры с «Байером» отражает выступление «Атлетико» в ЛЧ. Тяжелый удар»

Главный тренер подвел итоги матча с (2:2).

В конце игры хавбек Янник Феррейра Карраско не реализовал пенальти, и мадридцы вылетели из Лиги чемпионов.

«Концовка отражает то, как мы выступали в этой чемпионов. Пенальти, попадание в перекладину, попадание в Карраско... Примерно так и выглядела наша кампания.

Мы не ищем оправданий. Мы сами не смогли сделать то, что требовалось. Жаль, что после следующего матча нас в ЛЧ уже не будет.

Когда игроки отдают все силы так, как это было во втором тайме, я вижу в нас команду. Удар тяжелый, неожиданный, однако что есть – то есть. Теперь есть два выхода – путем жертвы или путем сильных.

Карраско провел отличный матч, он вернулся на свой уровень. Даже в тяжелое время можно найти что-то хорошее.

Я хочу продолжать бороться. Нам еще нужно обыграть , претендующий на первое место в группе. «Брюгге», вероятно, проиграет в Германии», – сказал Симеоне.

«Атлетико» не забил пенальти, назначенный после финального свистка. Градецки из «Байера» отразил удар Карраско и лишил соперника плей-офф ЛЧ