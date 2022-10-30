«Атлетико» хочет продлить с Симеоне контракт до 2026-го. Клуб вылетел из ЛЧ и отстает от «Реала» и «Барсы» на 8 очков в Ла Лиге

«Атлетико» собирается продолжить сотрудничество с главным тренером .

По данным As, мадридцы планируют в следующем году заключить с аргентинцем новый контракт сроком до 2026 года. Текущее соглашение рассчитано до лета 2024-го.

Несмотря на ранний вылет из чемпионов, руководство клуба полностью доверяет Симеоне и хочет выразить ему поддержку при помощи нового договора. Диего считают лучшим тренером из тех, кто мог бы возглавлять команду, и называют ключевой частью проекта.

В чемпионате «Атлетико» на данный момент занимает 3-е место, отставая от лидирующих «Реала» и «Барселоны» на 8 очков.

Симеоне после вылета «Атлетико» из ЛЧ: «Без разницы, что обо мне думают», – говорил один великий испанский писатель. У меня такое же мнение»