«Атлетико» хочет продлить с Симеоне контракт до 2026-го. Клуб вылетел из ЛЧ и отстает от «Реала» и «Барсы» на 8 очков в Ла Лиге

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«Атлетико» собирается продолжить сотрудничество с главным тренером Диего Симеоне.

По данным As, мадридцы планируют в следующем году заключить с аргентинцем новый контракт сроком до 2026 года. Текущее соглашение рассчитано до лета 2024-го.

Несмотря на ранний вылет из Лиги чемпионов, руководство клуба полностью доверяет Симеоне и хочет выразить ему поддержку при помощи нового договора. Диего считают лучшим тренером из тех, кто мог бы возглавлять команду, и называют ключевой частью проекта.

В чемпионате Испании «Атлетико» на данный момент занимает 3-е место, отставая от лидирующих «Реала» и «Барселоны» на 8 очков.

Симеоне после вылета «Атлетико» из ЛЧ: «Без разницы, что обо мне думают», – говорил один великий испанский писатель. У меня такое же мнение»

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