Лисандро о том, что ЧМ-2022 станет для Месси последним: «Он с ума сошел? Мы не позволим ему уйти!»

пошутил, что Лионелю Месси не позволят уйти из сборной .

Защитник прокомментировал информацию о том, что чемпионат мира-2022 станет для нападающего последним.

«Он с ума сошел? Мы не позволим ему уйти!

Это будет нечто особенное, он очень хорошо готовится, я вижу, что он счастлив, он наслаждается футболом. Мы будем сражаться за него», – сказал футболист и сборной Аргентины в эфире ESPN Argentina.

пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.