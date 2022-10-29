Лисандро о том, что ЧМ-2022 станет для Месси последним: «Он с ума сошел? Мы не позволим ему уйти!»
Лисандро Мартинес пошутил, что Лионелю Месси не позволят уйти из сборной Аргентины.
Защитник прокомментировал информацию о том, что чемпионат мира-2022 станет для нападающего последним.
«Он с ума сошел? Мы не позволим ему уйти!
Это будет нечто особенное, он очень хорошо готовится, я вижу, что он счастлив, он наслаждается футболом. Мы будем сражаться за него», – сказал футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины в эфире ESPN Argentina.
ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
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