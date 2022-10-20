Лионель Месси: «ЧМ – очень сложный турнир, надо многим пожертвовать ради победы»

Форвард поделился ожиданиями от выступления на ЧМ-2022.

«Нам, аргентинцам, трудно сохранять спокойствие. Сейчас мы постоянно входим в число претендентов на победу, однако так было не всегда.

мира – очень сложный турнир. Нужно многим пожертвовать ради победы. Многие команды хотят добиться того же, чего хотим и мы. Если мы будем играть не лучшим образом, многие нас смогут обойти», – сказал нападающий сборной в интервью DIRECTV.