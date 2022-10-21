Роберт Левандовски: «Аргентина – один из фаворитов ЧМ-2022, мощнейшая команда. Месси – настоящая легенда»

поделился мнением о соперниках сборной Польши на .

– Что вы думаете о сборных Аргентины, и Саудовской Аравии, с которыми Польше предстоит сыграть на чемпионате мира в Катаре?

– Когда речь идет об , то говорить особо и не нужно. Это мощнейшая команда. Как я считаю, Аргентина – один из фаворитов турнира. Их важнейший игрок – Лео Месси, настоящая легенда. Так что нет сомнений – нас ждет очень сложная игра. Будет здорово встретиться со столь хорошей командой, где так много талантливых футболистов.

Мексика – сложный соперник, который не сдается до финального свистка. У них есть сочетание молодости и опыта. Мы хорошо знаем, что мексиканцы умеют хорошо играть на крупных турнирах. Для нас матч с Мексикой станет серьезным вызовом.

Саудовская Аравия – это команда-сюрприз. Мы знаем, что у них крепкая оборона и хорошая тактическая подготовка. Они очень подвижны. Саудовская Аравия способна хорошо играть в атаке. Так что нам нужно правильно подойти к этому матчу.

Думаю, к групповому этапу мы подойдем с хорошим настроем. На каждую игру мы будем выходить с улыбкой, хоть мы и знаем, что будет сложно, – сказал нападающий «Барселоны».

Первый матч на ЧМ-2022 сборная проведет 22 ноября. Ее соперником станет Мексика.