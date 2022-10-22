Роналдо о ЧМ-2022: «Конечно, Месси заслуживает победы! Но мне невыносимо думать об Аргентине как о чемпионе мира»

заявил, что не хочет победы сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.

– А Лионель Месси? Хотите ли вы хоть немного, чтобы Месси выиграл трофей, если Бразилия не сможет победить?

– Если он сначала получит испанское гражданство (смеется). Испанское или итальянское, неважно. Дело в соперничестве между Бразилией и Аргентиной. Я испытываю к ним огромное уважение, но мне невыносимо думать об как о чемпионе мира.

Заслуживает ли Месси этого? Конечно заслуживает! Но не при моей поддержке! Я люблю его, и он меня поймет, потому что вы можете быть уверены, что он чувствует то же самое [по отношению к сборной ]! – сказал бывший нападающий бразильской команды.