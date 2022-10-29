Иньеста о ЧМ-2022: «Если Месси будет играть, то Аргентина будет одним из фаворитов. Буду счастлив, если Лео выиграет»

считает сборную одним из фаворитов чемпионата мира.

«Аргентина – один из кандидатов на победу на чемпионате мира. Они переживают отличный момент. Если Месси будет играть, то, конечно, она [Аргентина] будет одним из фаворитов.

Другие фавориты – , , . Если Лео выиграет чемпионат мира, я буду счастлив как его партнер по команде», – сказал бывший полузащитник «Барселоны», играющий за «Виссел Кобе».

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.