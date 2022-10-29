Иньеста о ЧМ-2022: «Если Месси будет играть, то Аргентина будет одним из фаворитов. Буду счастлив, если Лео выиграет»
Андрес Иньеста считает сборную Аргентины одним из фаворитов чемпионата мира.
«Аргентина – один из кандидатов на победу на чемпионате мира. Они переживают отличный момент. Если Месси будет играть, то, конечно, она [Аргентина] будет одним из фаворитов.
Другие фавориты – Бразилия, Испания, Франция. Если Лео выиграет чемпионат мира, я буду счастлив как его партнер по команде», – сказал бывший полузащитник «Барселоны», играющий за «Виссел Кобе».
ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
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