Иньеста о ЧМ-2022: «Если Месси будет играть, то Аргентина будет одним из фаворитов. Буду счастлив, если Лео выиграет»

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Андрес Иньеста считает сборную Аргентины одним из фаворитов чемпионата мира.

«Аргентина – один из кандидатов на победу на чемпионате мира. Они переживают отличный момент. Если Месси будет играть, то, конечно, она [Аргентина] будет одним из фаворитов.

Другие фавориты – Бразилия, Испания, Франция. Если Лео выиграет чемпионат мира, я буду счастлив как его партнер по команде», – сказал бывший полузащитник «Барселоны», играющий за «Виссел Кобе». 

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. 

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