Игра Рафиньи вызывает у тренеров «Барсы» недоумение. Он хорош на тренировках, но не показывает этот уровень в матчах

Вингер Рафинья Диас разочаровал тренерский штаб «Барселоны».

Как пишет As, игра бразильца вызывает у тренеров каталонского клуба недоумение. Источники в «Барсе» сообщают, что на тренировках Рафинью не остановить – он очень эффективен перед воротами. Однако в матчи переносить этот уровень игры вингеру не удается.

Сложившаяся ситуация очень беспокоит тренерский штаб «Барселоны», который понимает, каким потенциалом обладает игрок.

Тренеры считают, что Рафинья потерял уверенность в себе после того, как ему пришлось несколько раз сыграть на неродных позициях.

Сейчас тренерский штаб думает, что использование Усмана Дембеле и Рафиньи по ходу одной игры усложняет ситуацию на поле – команда теряет больше мячей, чем отбирает, а игра становится слишком открытой.

Несмотря на возникшие сложности, верит в Рафинью. Тренеры уверены, что рано или поздно вингер проявит себя, и думают, что сейчас ему нужно предоставить время и дать возможность вернуть уверенность в своих силах. Отмечается, что Рафинья не собирается опускать руки. Он упорно трудится, чтобы проявить себя.

В этом сезоне футболист провел 15 матчей в составе «Барселоны», в которых забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Его полную статистику можно найти здесь.