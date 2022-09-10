Рафинья о предложении «Челси»: «Я мечтал носить футболку «Барсы» – клуба, за которым слежу с самого детства. Эта мечта была сильнее любого другого предложения»

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Рафинья Диас рассказал, почему решил перейти в «Барселону», а не в «Челси».

– Ты отклонил очень привлекательное предложение о переходе в «Челси»...

– Да, потому что моей мечтой было носить футболку «Барселоны» – клуба, за которым я слежу с самого детства. С тех пор, как там играл Роналдиньо.

Я начал немного лучше понимать историю клуба. Я хотел быть частью этого. Так что эта мечта, эти желания были сильнее любого другого предложения, каким бы мощным оно ни было в экономическом плане. 

Роналдиньо счастлив?

– Ронни поздравил меня через моего отца. Я разговаривал с Неймаром. Он сказал мне, что если я перейду сюда, то не пожалею об этом. Он прав, – сказал полузащитник «Барселоны».

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