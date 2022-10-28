Хави хочет, чтобы Левандовски, Дембеле и Фати сформировали основное атакующее трио «Барсы»

У Хави есть четкое понимание, какую тройку нападающих он хочет видеть в атаке «Барселоны».

Главный тренер каталонцев хочет, чтобы атакующее трио команды на постоянной основе сформировали , и .

Именно эту атакующую линию Хави видел оптимальной еще на предсезонке, он по-прежнему не отказывается от этой идеи.

Тем не менее из-за проблем с травмами тренер пока не может выпускать эту тройку в нападении регулярно.

Поэтому в межсезонье Хави одобрил приобретение вингера Рафиньи.