Хави хочет, чтобы Левандовски, Дембеле и Фати сформировали основное атакующее трио «Барсы»
У Хави есть четкое понимание, какую тройку нападающих он хочет видеть в атаке «Барселоны».
Главный тренер каталонцев хочет, чтобы атакующее трио команды на постоянной основе сформировали Роберт Левандовски, Усман Дембеле и Ансу Фати.
Именно эту атакующую линию Хави видел оптимальной еще на предсезонке, он по-прежнему не отказывается от этой идеи.
Тем не менее из-за проблем с травмами тренер пока не может выпускать эту тройку в нападении регулярно.
Поэтому в межсезонье Хави одобрил приобретение вингера «Лидса» Рафиньи.
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