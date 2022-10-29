В «Барсе» недовольны спадом у Рафиньи. У него нет результативных действий в ЛЧ

В «Барселоне» неприятно удивлены игрой Рафиньи в последнее время.

В последних двух матчах, в которых вингер принимал участие, он выходил на замену, а в игре с «Атлетиком» (4:0) остался в запасе.

Также в каталонском клубе недовольны тем, что 25-летний игрок сборной Бразилии не отметился результативными действиями ни в одном из 4 матчей Лиги чемпионов.

В июле купила Рафинью у «Лидса» за 58 млн евро.

В 10 играх сезона на его счету 1 гол и 1 ассист. Подробнее статистика футболиста – здесь.