Педри: «Кессиэ – зверь, люди отлетают от него на три метра. Рафинья удивил работой на команду»

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Полузащитник «Барселоны» Педри поделился мнением о новичках команды.

«Бельерин может заметно нам помочь. Он такой правый защитник, которого нам не хватало.

Маркос Алонсо – мой друг, у него невероятная физическая подготовка, просто умопомрачительная. С ним команда станет мастеровитее.

Кристенсен очень здорово разыгрывает, к тому же он высокий, что полезно для борьбы в штрафной.

Кессиэ – зверь, на поле он просто дикий. Когда он сталкивается с людьми, они отлетают на три метра. На тренировках я предпочитаю не играть против него.

Кунде был очень хорош в «Севилье», мне нравилась его игра в центре защиты. Мы знаем, что он может дать нашей команде.

Рафинья меня по-настоящему удивил. Он очень много работает на благо команды. Всегда в движении, пытается вернуть нам мяч. С его мастерством и умением наносить удары мало кто сравнится», – сказал Педри.

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