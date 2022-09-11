Рафинья считает, что «Барса» сможет выиграть ЛЧ: «У нас есть настрой на победу. Это главное»

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Рафинья Диас считает, что «Барселона» сможет выиграть Лигу чемпионов. 

Полузащитник «Барсы» также поделился мнением о форварде Роберте Левандовском. 

– Удивлены Левандовским?

– Он отличный футболист. Мы все это знали. Находясь рядом с ним, можно увидеть, что он гораздо больше чем лидер. Мы также видели талант Дембеле, Ансу Фати, Феррана Торреса, Мемфиса... Все они обладают отличными качествами. Любой, кто играет, добьется отличных результатов.

– Сможете ли вы выиграть Лигу чемпионов?

– Конечно. Помимо таланта, который есть у команды, я думаю, что самое главное — это настрой на победу. И у нас это есть, – сказал Рафинья.

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