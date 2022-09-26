Лукаку не хочет возвращаться в «Челси» летом. «Интер» продлит аренду вне зависимости от результатов форварда

не хочет возвращаться в и намерен остаться в .

Как пишет La Gazzetta dello Sport, форвард не планирует возвращаться в лондонский клуб летом 2023 года, когда срок его аренды в «Интере» подойдет к концу.

Лукаку очень рад, что вернулся в «Интер». В Милане он вновь почувствовал себя счастливым. Следующим летом «нерадзурри» продлят аренду Ромелу вне зависимости от его показателей в этом сезоне.

Летом 2021 года Лукаку перешел в «Челси» из «Интера» за 113 млн евро. В прошлом сезоне он забил 8 голов в 26 матчах .

После возвращения в «Интер» бельгиец забил гол и отдал результативную передачу в 3 матчах Серии А. Из-за травмы он не играл за клуб с 26 августа.

Полную статистику 29-летнего нападающего можно изучить здесь.