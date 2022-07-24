«Челси» надеется, что «Интер» купит Лукаку через 2 года. Ему уже предложили вторую аренду в Италии

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«Челси» хочет, чтобы Ромелу Лукаку провел в «Интере» ближайшие два сезона.

По информации The Telegraph, форварду дадут возможность остаться в итальянском клубе на второй год, если он успешно проявит себя в «Интере» в предстоящем сезоне.

«Челси» уже предложил Лукаку остаться в «Интере» на тех же условиях, что были согласованы этим летом. Если «нерадзурри» согласятся на это, то лондонский клуб получит еще около 7 млн фунтов (около 8,2 млн евро) в качестве платы за аренду игрока.

В обоих клубах надеются, что после двух лет аренды Ромелу в Италии у «Интера» появится финансовая возможность выкупить форварда. Аренда позволяет «Челси» экономить на зарплате игрока, который получает 325 тысяч фунтов (почти 382 тысячи евро) в неделю.

Сообщалось, что у «Интера» и «Челси» уже есть принципиальная договоренность по второй аренде бельгийца.

Лукаку провел в «Челси» один сезон после трансфера из «Интера» за 115 млн евро. Его контракт рассчитан до 2026 года.

Статистику 29-летнего нападающего можно изучить здесь.

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