«Челси» надеется, что «Интер» купит Лукаку через 2 года. Ему уже предложили вторую аренду в Италии

«Челси» хочет, чтобы Ромелу Лукаку провел в «Интере» ближайшие два сезона.
По информации The Telegraph, форварду дадут возможность остаться в итальянском клубе на второй год, если он успешно проявит себя в «Интере» в предстоящем сезоне.
«Челси» уже предложил Лукаку остаться в «Интере» на тех же условиях, что были согласованы этим летом. Если «нерадзурри» согласятся на это, то лондонский клуб получит еще около 7 млн фунтов (около 8,2 млн евро) в качестве платы за аренду игрока.
В обоих клубах надеются, что после двух лет аренды Ромелу в Италии у «Интера» появится финансовая возможность выкупить форварда. Аренда позволяет «Челси» экономить на зарплате игрока, который получает 325 тысяч фунтов (почти 382 тысячи евро) в неделю.
Сообщалось, что у «Интера» и «Челси» уже есть принципиальная договоренность по второй аренде бельгийца.
Лукаку провел в «Челси» один сезон после трансфера из «Интера» за 115 млн евро. Его контракт рассчитан до 2026 года.
Статистику 29-летнего нападающего можно изучить здесь.