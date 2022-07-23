Лукаку может остаться в «Интере» на 2-й сезон. С «Челси» есть принципиальное соглашение (Daily Mail)

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Футбол

Форвард Ромелу Лукаку может провести в «Интере» не только этот, но и следующий сезон.

По сведениям Daily Mail, «нерадзурри» уже достигли с «Челси» принципиального соглашения о продлении аренды на второй год.

«Синие» предпочли бы вообще продать бельгийца, однако его зарплата является существенной преградой для потенциальных покупателей.

Лукаку провел в «Челси» один сезон после трансфера из «Интера» за 115 млн евро. Его контракт рассчитан до 2026 года.

Со статистикой выступлений нападающего можно ознакомиться здесь.

«Интер» арендовал Лукаку у «Челси» до лета 2023 года

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные