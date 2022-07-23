Лукаку может остаться в «Интере» на 2-й сезон. С «Челси» есть принципиальное соглашение (Daily Mail)

Форвард Ромелу Лукаку может провести в «Интере» не только этот, но и следующий сезон.
По сведениям Daily Mail, «нерадзурри» уже достигли с «Челси» принципиального соглашения о продлении аренды на второй год.
«Синие» предпочли бы вообще продать бельгийца, однако его зарплата является существенной преградой для потенциальных покупателей.
Лукаку провел в «Челси» один сезон после трансфера из «Интера» за 115 млн евро. Его контракт рассчитан до 2026 года.
Со статистикой выступлений нападающего можно ознакомиться здесь.