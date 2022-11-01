У «Баварии» и Павара нет сильной заинтересованности в продлении контракта. Игрок недоволен положением в клубе

Стало известно, почему недоволен своим положением в «Баварии».

Ранее сообщалось, что защитник первым покинул стадион после игры с «Майнцем» (6:2), где остался в запасе и вышел на поле во втором тайме, а вчера первым ушел с тренировки. Отмечалось, что француз избегает зрительного контакта с тренерским штабом.

По данным Sport1.de, футболист недоволен своим положением в «Баварии» – в двух играх подряд он остался в запасе и появился на поле со скамейки. В матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:0) Павар сыграл 27 минут и забил гол, а в игре против «Майнца» он отыграл 45 минут на позиции центрального защитника. В старте на правом фланге обороны выходит .

Как сообщается, Павар хочет быть основным игроком «Баварии» и выступать в центре обороны. В конце прошлого сезона Бенжамен ясно дал тренерам понять, что хочет играть в центре защиты в паре со своим другом Люкой Эрнандесом, однако его желание не может быть реализовано.

Поэтому Павар всерьез думал о смене клуба летом – особенно после перехода Маттейса де Лигта. «Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересовались французом. Кроме того, активно предлагала Павара клубам из европейских топ-лиг – в частности, «Атлетико». Однако Бенжамен хорошо провел предсезонку, поэтому мюнхенцы решили не продавать его.

Тренер «Баварии» был доволен игроком, Павар тоже чувствовал себя хорошо – до тех пор, пока регулярно выходил в старте.

Sport1.de сообщает, что ни у Павара, ни у «Баварии» нет сильной заинтересованности в продлении контракта, рассчитанного до лета 2024 года. По этому вопросу даже не было переговоров.

В этом сезоне 26-летний правый защитник провел 17 матчей в составе «Баварии» и забил 3 гола. Его полную статистику можно изучить здесь.